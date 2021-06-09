"Первый в своем классе". В сети появились фото "загадочного" китайского истребителя FC-31

В сети появились кадры модели китайского многоцелевого истребителя-невидимки FC-31, который в будущем может стать основой для истребителей на новых китайских авианосцах. Об этом пишет The Drive.

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Издание пишет, что многоцелевой FC-31 впервые появился в виде масштабной модели в 2011 году. Его первый демонстрационный полет состоялся в 2012 году.

"С тех пор был подтвержден только еще один прототип, который имеет ряд улучшений по сравнению с оригиналом, в том числе аэродинамические усовершенствования. Они имеют меньшие "подрезанные" и стреловидные вертикальные хвосты, менее угловатый общий вид", – сообщает источник.

С тех пор, многие эксперты решили, что данная модель станет основной для "расширяющегося" флота китайских авианосцев, однако, как отмечают журналисты, "адаптация современного истребителя, такого как FC-31, для авианосных операций – серьезное мероприятие". Самолет может получить аэродинамические изменения, смену материалов фюзеляжа, усиление ходовой части и возможность "сложения" крыла.

Тем не менее, информации о FC-31 "пока очень мало".

"Ясно одно: армии Китая действительно нужен новый многоцелевой истребитель палубного базирования. Используемые в настоящее время J-15, которые являются производными от Су-33 советской разработки, в прошлом подвергались критике из-за их "нестабильной системы управления полетом", – пишет The Drive.

По мнению авторов, создание морского самолета не будет простым делом, а разработка первого истребителя в этом классе – "амбициозная задача даже для Китая".

"В настоящее время только у трех стран есть отечественные авианосные истребители. Однако, несмотря на предстоящие препятствия, последние несколько недель ясно показали, что операторские возможности Китая развиваются впечатляющими темпами", – считают журналисты.

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Станислав Стороженко

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