В США прошли успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты

США завершили испытания в свободном полете концепта гиперзвуковой ракеты HAWC. Об этом сообщает пресс-служба Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA).

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Испытания завершились на прошлой неделе. Ракета, созданная Raytheon Technologies, была запущена с самолета, через несколько секунд после этого включился ее прямоточный воздушно-реактивный двигатель производства Northrop Grumman. Ракета развила скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

В DARPA отмечают, что гиперзвуковая ракета способна поражать цели намного быстрее, чем дозвуковые ракеты, и обладает значительной кинетической энергией даже без взрывчатки.

"Испытание HAWC в свободном полете было успешной демонстрацией возможностей, которые сделают гиперзвуковые ракеты высокоэффективным инструментом для наших истребителей", – заявил менеджер программы HAWC в Управлении тактических технологий DARPA Эндрю Нойдлер.

Денис Юдин

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