В США прошли успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты
США завершили испытания в свободном полете концепта гиперзвуковой ракеты HAWC. Об этом сообщает пресс-служба Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA).
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Испытания завершились на прошлой неделе. Ракета, созданная Raytheon Technologies, была запущена с самолета, через несколько секунд после этого включился ее прямоточный воздушно-реактивный двигатель производства Northrop Grumman. Ракета развила скорость, в пять раз превышающую скорость звука.
В DARPA отмечают, что гиперзвуковая ракета способна поражать цели намного быстрее, чем дозвуковые ракеты, и обладает значительной кинетической энергией даже без взрывчатки.
"Испытание HAWC в свободном полете было успешной демонстрацией возможностей, которые сделают гиперзвуковые ракеты высокоэффективным инструментом для наших истребителей", – заявил менеджер программы HAWC в Управлении тактических технологий DARPA Эндрю Нойдлер.
- В марте 2020 года Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвукового оружия.
- В октябре 2020-го Россия испытала гиперзвуковую ракету "Циркон".
- В том же месяце в США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России.
- В июле 2021 года Россия провела испытания сверхзвуковой ракеты "Циркон" на скорости, в семь раз превышающей скорость звука.
Комментарии