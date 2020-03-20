Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В США провели испытания новейшего гиперзвукового оружия, успешно

В США провели испытания новейшего гиперзвукового оружия, успешно - Фото
Иллюстративное изображение: Lockheed Martin
20.03.2020, 20:55

В Пентагоне заявили о проведении успешных испытаний гиперзвукового оружия

Сегодня, 20 марта, представители Пентагона заявили, что американские военные успешно испытали революционное гиперзвуковое оружие на Гавайях. Об этом сообщает The Washington Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что армия и флот совместно провели испытания гиперзвукового оружия поздно вечером 19 марта на Тихоокеанском ракетном полигоне в Кауаи.

Официальные лица заявили, что в ходе испытаний ракета летела с гиперзвуковой скоростью и успешно поразила цель.

"В этом тесте мы подвергли систему дополнительным нагрузкам, и она смогла справиться со всеми ними <...>, – сказал вице-адмирал Джонни Р. Вулф, директор программ стратегических систем флота. – Сегодня мы проверили нашу конструкцию и теперь готовы перейти к следующему этапу, направленному на применение способности к гиперзвуковому удару".

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Сообщается, что цель военных США состоит в том, чтобы полностью задействовать возможности применения гиперзвукового оружия к середине этого десятилетия.

  • 28 декабря 2019 года сообщалось, что Россия поставила на боевое дежурство первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард", вооруженным гиперзвуковым боевым блоком.

Читайте также: $11 млрд. США создадут флот из 1200 спутников для звездных войн

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
пентагон гиперзвуковое оружие испытания
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 