В США провели испытания новейшего гиперзвукового оружия, успешно

Сегодня, 20 марта, представители Пентагона заявили, что американские военные успешно испытали революционное гиперзвуковое оружие на Гавайях. Об этом сообщает The Washington Times.
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Отмечается, что армия и флот совместно провели испытания гиперзвукового оружия поздно вечером 19 марта на Тихоокеанском ракетном полигоне в Кауаи.
Официальные лица заявили, что в ходе испытаний ракета летела с гиперзвуковой скоростью и успешно поразила цель.
"В этом тесте мы подвергли систему дополнительным нагрузкам, и она смогла справиться со всеми ними <...>, – сказал вице-адмирал Джонни Р. Вулф, директор программ стратегических систем флота. – Сегодня мы проверили нашу конструкцию и теперь готовы перейти к следующему этапу, направленному на применение способности к гиперзвуковому удару".
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Сообщается, что цель военных США состоит в том, чтобы полностью задействовать возможности применения гиперзвукового оружия к середине этого десятилетия.
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