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Россия утверждает, что приняла на вооружение гиперзвуковое оружие

Россия утверждает, что приняла на вооружение гиперзвуковое оружие - Фото
Скриншот из видеозаписи
28.12.2019, 14:03

Точные характеристики стратегического комплекса "Авангард" неизвестны. Испытание шли 15 лет. Боевой блок запускается к цели на ракете УР-100Н УТТХ.

Страна-агрессор России поставила на боевое дежурство первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард", вооруженным гиперзвуковым боевым блоком. Об этом сообщили в военном ведомстве РФ.

Это произошло в Оренбургской области.

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Комплекс базируется на межконтинентальной баллистической ракетой с планирующим крылатым боевым блоком, который, вероятно, разработан в Реутове Московская область.

РосСМИ писали, что основой были наработки от космического истребителя "Спираль". Военная пропаганда РФ утверждает, что блок способен пикировать в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте, таким образом преодолевая противоракетную оборону. По заявлениям в РФ, для поражения блока нужно не менее 50 противоракет SM-3.

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гиперзвуковое оружие гонка вооружений авангард
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