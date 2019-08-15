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Болтон обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия

Болтон обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия - Фото
Джон Болтон (фото - EPA)
15.08.2019, 08:31

Советник президента США прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области

Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на похищенных у США технологиях. Об этом заявил в интервью Голосу Америки советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя недавний взрыв на российском военном полигоне.

По его словам, США известно больше, чем он может сказать, но взрыв под Северодвинском – это пример того, что Россия пытается добиться прогресса по созданию средств доставки ядерного оружия.

"Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые средства доставки, ракеты планируют с гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые крылатые ракеты... При этом применяются технологии, большинство из которых украдены у США", - подчеркнул Болтон.

Он уточнил, что россияне пытались освоить украденные технологии, но "что-то пошло не так".

"Что-то пошло не так, но это демонстрирует, что, хотя экономика России примерна равна экономике Нидерландов", - добавил Болтон.

  • 8 июля 2019 года на полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

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