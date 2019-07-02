CNBC: У России проблемы с созданием гиперзвукового оружия - видео

Военно-промышленный комплекс России испытывает затруднения с поиском источника компонентов для углеродного волокна, которое используется в защите гиперзвукового маневрирующего блока ракеты "Авангард" от экстремальных температур. Об этом со ссылкой на анонимные источники, знакомые с отчетом разведки США месячной давности, сообщил канал CNBC.

В 2018 году президент страны-оккупанта Владимир Путин заявил, что "Авангард" якобы может лететь в цель на скорости 20 Мах, добавив, что ракетный комплекс "уже запустили в серийное производство".

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Разведка утверждает, что в РФ соберут около 60 единиц такого управляемого боевого блока, а пока что Кремль ищет источник термостойкого композита.

Кроме того, создание такого типа передового оружия "слишком дорого" для российской экономики, утверждает источник CNBC.

Крылатый боевой блок хотят запускать к цели на межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и, возможно, РС-28 "Сармат". Минобороны РФ заявляет, что за счет маневрирования по высоте и курсу, а также скорости блока, американская ПРО против него бессильна. Мощность боевого оснащения одного блока - от 800 килотонн до двух мегатонн. На вооружение "Авангард" примут не ранее 2020 года.

Весной 2019 года Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на разработку гиперзвукового оружия.

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