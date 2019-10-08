$11 млрд. США создадут флот из 1200 спутников для звездных войн

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Новое космическое агентство Space development agency (SDA), созданное Пентагоном, намерено найти почти $11 млрд, чтобы развернуть на низкой околоземной орбите флот из 1200 спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что проект должен быть реализован в рамках Национальной оборонной космической архитектуры (National Defense Space Architecture), призванной подготовить противоракетную оборону США к борьбе с новыми гиперзвуковыми средствами поражения, которые разрабатывают в России и Китаи.

Предполагается, что из 1200 спутников создадут несколько групп космической системы слежения.

По словам представительницы SDA Дженнифер Элзи, имеющиеся сейчас системы раннего предупреждения опираются на работу небольшого числа мощных аппаратов, находящихся на высоких орбитах, и надо решить задачу быстрого обнаружения и отслеживания угроз на низких орбитах.

К 2022 году планируется вывести 20 новых спутников, а потом постепенно увеличивать их число.

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