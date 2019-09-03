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Франция создала Воздушно-космические силы

Франция создала Воздушно-космические силы - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
03.09.2019, 22:36

В период 2019-2025 гг. во Франции на развитие космической обороны потратят 3,6 млрд евро

Во Франции создали новый вид вооруженных сил - Воздушно-космические силы и космическое командование. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, передает Укринформ.

Решение о создании космического командования принял президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках реализации оборонной космической стратегии до 2030 года.

Согласно закону о военном планировании, в течение 2019-2025 годов на развитие космической обороны выделено финансирование в объеме 3,6 млрд евро.

Космическое командование будет планировать задачи и управлять подразделениями спутников.

Оборонная космическая стратегия Франции предусматривает широкое международное сотрудничество, в частности, на уровне НАТО и Евросоюза.

  • 29 августа в Вооруженных силах США официально приступило к работе Космическое командование. Для учреждения космических сил нужно, чтобы Конгресс дал свое согласие и выделил финансирование.

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