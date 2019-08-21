Космическое командование США начинает работу: что будет делать

С 29 августа в Вооруженных силах США официально приступит к работе Космическое командование. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс и представители Пентагона, передает Голос Америки.
На пост главы нового командования Сенат США утвердил генерала ВВС Джона Рэймонда.
Отмечается, что запуск Космического командования ускорит процесс реорганизации и усовершенствования технологического потенциала вооруженных сил США в космосе. Это особенно актуально в связи с тем, что США все активнее используют орбитальные спутники, которые трудно защитить. Спутники используются для связи, навигации, разведки и в других сферах, важных для обороны и экономики.
За последний год внимание к этой теме резко повысилось на фоне активизации конкуренции и усиления угроз со стороны стран-противников.
Некоторые официальные лица США считают создание нового командования предвестником появления отдельного рода космических войск.
По словам Пенса, для учреждения космических сил нужно, чтобы Конгресс дал свое согласие и выделил финансирование. Он рассчитывает, что это случится скоро.
Новый орган командования в вооруженных силах США не появлялся с тех пор, как в 2009 году было учреждено Киберкомандование.
Сейчас в Минобороны США насчитывается 10 оперативных командований, каждое из которых выполняет свою географическую или функциональную миссию для военных операций.
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