Космическое командование США начинает работу: что будет делать

Майкл Пенс (Фото: EPA)

С 29 августа в Вооруженных силах США официально приступит к работе Космическое командование. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс и представители Пентагона, передает Голос Америки.



На пост главы нового командования Сенат США утвердил генерала ВВС Джона Рэймонда.

Отмечается, что запуск Космического командования ускорит процесс реорганизации и усовершенствования технологического потенциала вооруженных сил США в космосе. Это особенно актуально в связи с тем, что США все активнее используют орбитальные спутники, которые трудно защитить. Спутники используются для связи, навигации, разведки и в других сферах, важных для обороны и экономики.

За последний год внимание к этой теме резко повысилось на фоне активизации конкуренции и усиления угроз со стороны стран-противников.

Некоторые официальные лица США считают создание нового командования предвестником появления отдельного рода космических войск.

По словам Пенса, для учреждения космических сил нужно, чтобы Конгресс дал свое согласие и выделил финансирование. Он рассчитывает, что это случится скоро.

Новый орган командования в вооруженных силах США не появлялся с тех пор, как в 2009 году было учреждено Киберкомандование.

Сейчас в Минобороны США насчитывается 10 оперативных командований, каждое из которых выполняет свою географическую или функциональную миссию для военных операций.

18 июня 2018 года президент США Дональд Трамп подписал ряд приказов по космической политике Белого дома. В частности, он распорядился создать отдельное военное подразделение - Космические силы

16 мая в этом году председатель сенатского подкомитета по вопросам авиации и космоса Тед Круз заявил об опасности космического пиратства.

подписал меморандум о запуске программы развития космических ядерных систем. Сегодня сообщалось, что Трамп

Читайте также: В Японии готовят к запуску спутники-убийцы: инфографика