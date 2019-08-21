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Господство в космосе. США запустят космические ядерные системы

Господство в космосе. США запустят космические ядерные системы - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
21.08.2019, 15:54

Цель программы - развитие и поддержание господства и стратегического лидерства США в космосе

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о запуске программы развития космических ядерных систем. Документ был опубликован на сайте Белого дома.

В рамках программы будут спроектированы и внедрены космические ядерные системы, которые включают в себя радиоизотопные энергосистемы (такие как радиоизотопные термоэлектрические генераторы и радиоизотопные нагреватели), а также реакторы деления, используемые для выработки энергии и тяги.

В меморандуме указано, что внедрение ядерных космических систем является жизненно необходимым шагом для обеспечения господства и стратегического лидерства США в космосе.

Трамп дал NASA 180 дней на создание межведомственного совета по ядерной безопасности для того, чтобы обеспечить безопасность запуска космических ядерных систем.

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