Господство в космосе. США запустят космические ядерные системы

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о запуске программы развития космических ядерных систем. Документ был опубликован на сайте Белого дома.

В рамках программы будут спроектированы и внедрены космические ядерные системы, которые включают в себя радиоизотопные энергосистемы (такие как радиоизотопные термоэлектрические генераторы и радиоизотопные нагреватели), а также реакторы деления, используемые для выработки энергии и тяги.

В меморандуме указано, что внедрение ядерных космических систем является жизненно необходимым шагом для обеспечения господства и стратегического лидерства США в космосе.

Трамп дал NASA 180 дней на создание межведомственного совета по ядерной безопасности для того, чтобы обеспечить безопасность запуска космических ядерных систем.



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