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28.02.2019, 07:04

NASA хочет привлекать Украину к исследованию Луны - посольство

NASA хочет привлекать Украину к исследованию Луны - посольство - Фото
Фото - пресс-служба NASA

Посольство Украины в США и NASA договорились подготовить подписание соответствующего межправительственного соглашения об исследовании космоса

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Посол Украины в США Валерий Чалый обсудил с администратором Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джимом Бриденштайном вопросы сотрудничества в области исследования космоса. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Они обсудили ряд вопросов сотрудничества в области исследования космического пространства в мирных целях и активизации двустороннего диалога в этой сфере, в том числе в рамках украинской-американской рабочей группы, созданной в мае 2016 года.

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Чалый и Бриденштайн договорились подготовить подписание соответствующего межправительственного соглашения.

Джим Бриденштайн выразил благодарность за поддержку Украины космических инициатив NASA. Он также подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны, отметили в посольстве.

Одним из положительных примеров взаимодействия Украины и США в космической сфере они назвали проект Антарес (РН Antares), над которым страны работают с 2008 года. Основная конструкция первой ступени РН спроектирована ГП КБ Южное и изготовлена на ГП Южмаш. В кооперации по проекту также участвуют украинские Хартрон-АРКОС, Хартрон-ЮКОМ, Чезара, Рапид. 

21 мая 2018 года NASA с компанией Orbital ATK запустили космический корабль Антарес. Он имел грузовой спутник для Международной космической станции (МКС), который и был сконструирован украинцами. 

Валерий Чалый и Джим Брайденстайн (фото - facebook.com/ukr.embassy.usa)

22 февраля компания SpaceX американского инженера Илона Маска вывела на орбиту лунный аппарат Израиля и в очередной раз смогла вертикально спустить отработанную первую ступень Falcon 9, которая использовалась уже третий раз.

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Теги: nasa, посольство, Луна, валерий чалый, антарес
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