NASA хочет привлекать Украину к исследованию Луны - посольство

Фото - пресс-служба NASA

Посол Украины в США Валерий Чалый обсудил с администратором Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джимом Бриденштайном вопросы сотрудничества в области исследования космоса. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Они обсудили ряд вопросов сотрудничества в области исследования космического пространства в мирных целях и активизации двустороннего диалога в этой сфере, в том числе в рамках украинской-американской рабочей группы, созданной в мае 2016 года.

Реклама

Чалый и Бриденштайн договорились подготовить подписание соответствующего межправительственного соглашения.

Джим Бриденштайн выразил благодарность за поддержку Украины космических инициатив NASA. Он также подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны, отметили в посольстве.

Одним из положительных примеров взаимодействия Украины и США в космической сфере они назвали проект Антарес (РН Antares), над которым страны работают с 2008 года. Основная конструкция первой ступени РН спроектирована ГП КБ Южное и изготовлена на ГП Южмаш. В кооперации по проекту также участвуют украинские Хартрон-АРКОС, Хартрон-ЮКОМ, Чезара, Рапид.

21 мая 2018 года NASA с компанией Orbital ATK запустили космический корабль Антарес. Он имел грузовой спутник для Международной космической станции (МКС), который и был сконструирован украинцами.

Валерий Чалый и Джим Брайденстайн (фото - facebook.com/ukr.embassy.usa)

22 февраля компания SpaceX американского инженера Илона Маска вывела на орбиту лунный аппарат Израиля и в очередной раз смогла вертикально спустить отработанную первую ступень Falcon 9, которая использовалась уже третий раз.