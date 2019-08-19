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В Японии готовят к запуску спутники-убийцы: инфографика

В Японии готовят к запуску спутники-убийцы: инфографика - Фото
Спутник (Фото: Pixabay)
19.08.2019, 23:41

Министерство обороны Японии намерено подготовиться к потенциальной угрозе

Во второй половине 2020 года Япония планирует вывести на орбиту спутники, основной функцией которых будет уничтожение других спутников - в случае угрозы с их стороны. Об этом сообщает Yomiuri.

Отмечается, что сейчас Силы самообороны Японии имеют на орбите спутники, предназначенные только для сбора и передачи информации.

Но в стране считают реальным сценарий космического противостояния и подготовку Россией и Китаем боевых спутников, поэтому министерство обороны Японии решило подготовиться к потенциальной угрозе.

Сообщается также, что кроме спутников-убийц в Японии ведут работы по созданию средств радиоэлектронной борьбы в космосе и обеспечению защиты своих спутников от подобных технологий других стран.

  • 18 июня президент США Дональд Трамп подписал ряд приказов по космической политике Белого дома.
  • Он распорядился создать отдельное военное подразделение - Космические силы, а также приступить к решению проблемы скопившихся на орбите отходов исследовательской деятельности человека, которые летают вокруг Земли, как спутники.

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спутник япония космос
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