В Японии готовят к запуску спутники-убийцы: инфографика

Спутник (Фото: Pixabay)

Во второй половине 2020 года Япония планирует вывести на орбиту спутники, основной функцией которых будет уничтожение других спутников - в случае угрозы с их стороны. Об этом сообщает Yomiuri.

Отмечается, что сейчас Силы самообороны Японии имеют на орбите спутники, предназначенные только для сбора и передачи информации.

Но в стране считают реальным сценарий космического противостояния и подготовку Россией и Китаем боевых спутников, поэтому министерство обороны Японии решило подготовиться к потенциальной угрозе.

Сообщается также, что кроме спутников-убийц в Японии ведут работы по созданию средств радиоэлектронной борьбы в космосе и обеспечению защиты своих спутников от подобных технологий других стран.

18 июня президент США Дональд Трамп подписал ряд приказов по космической политике Белого дома.

Он распорядился создать отдельное военное подразделение - Космические силы , а также приступить к решению проблемы скопившихся на орбите отходов исследовательской деятельности человека, которые летают вокруг Земли, как спутники.

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