Россия испытала сверхзвуковую ракету и грозит США "непреднамеренным конфликтом"

Посольство России в США пригрозило Соединенным Штатам возможным непреднамеренным конфликтом из-за потенциального развертывания американского гиперзвукового оружия в Европе. Заявление посольства в Twitter последовало за испытаниями в РФ гиперзвуковой ракеты "Циркон" и их критикой со стороны США.

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Вчера, 19 июля 2021 года, Минобороны России сообщило об успешной стрельбе по наземной цели на побережье Баренцева моря ракетой "Циркон", скорость полета которой составила семь скоростей звука, а дальность – более 350 км.

В тот же день пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге заявил, что новые гиперзвуковые ракеты России несут значительный риск и являются дестабилизирующими, поскольку могут быть оснащены ядерными боеголовками. Кирби подчеркнул, что США разрабатывают только неядерные варианты гиперзвукового оружия.

В посольстве РФ в США заявили, что развертывание любых гиперзвуковых ракет США в Европе будет "чрезвычайно дестабилизирующим". "Их короткое время подлета почти не оставит России времени для принятия решения и повысит вероятность непреднамеренного конфликта", – заявили в российском посольстве.

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Денис Юдин

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