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"Создавал угрозу". Британские Typhoon перехватили российский истребитель у Румынии – фото

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 07:03
Российский истребитель Су-24 (фото - Royal Airforce)

Истребители Великобритании RAF Typhoon перехватили российский истребитель Су-24, который создавал угрозу полетам у берегов Румынии. Об этом сообщают Королевские воздушные силы Великобритании.

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Инцидент произошел 17 августа над Черным морем, говорится в сообщении. Российский самолет вошел в район полетной информации Бухареста. Как и при многих вылетах военных РФ, он не предоставил план полета и не отвечал румынским диспетчерам.

Сообщается, что такое поведение создавало угрозу безопасности полетов – поэтому с базы у Констанцы были подняты два британских истребителя RAF Typhoon. Они идентифицировали самолет как российский Су-24 и отслеживали его, пока тот не покинул зону полетной информации Бухареста.

Отмечается, что российский истребитель Су-24 находился в международном авиапространстве над Черным морем и подлетел к берегам Румынии на расстояние 20 миль (около 32 км).

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Марк Сировой
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ВВС России Румыния ввс великобритании черное море перехват истребитель су-24 RAF Typhoon
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