В Латвии предлагают запретить георгиевские ленты

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В Латвии партия VL-TB/LNNK подала в парламент поправки к закону, которые запрещают носить георгиевские ленточки на общественных мероприятиях, передает местное издание Delfi.

Политики говорят, что изначальное сентиментальное значение георгиевской ленточки оказалось в тени "чествования Российского империализма" и стала единым опознавательным знаком для тех, кто живет в информационном поле российской пропаганды. Также этот символ был опознавательным знаком террористических и бандитских группировок во время оккупации Крымского полуострова, заявили депутаты.

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Партия считает, что георгиевская ленточка стала символом новой тоталитарной идеологии России, в которой Латвия является "несостоявшимся государством" без прав на существование и определения своей судьбы.

В Украине такой запрет действует уже несколько лет. В этои году накануне 9 мая пограничники предупредили, что могут не пропускать в страну людей с георгиевскими лентами.