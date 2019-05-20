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20.05.2019, 17:17

В Латвии предлагают запретить георгиевские ленты

В Латвии предлагают запретить георгиевские ленты - Фото
Фото: скриншот видео

Депутаты считает, что георгиевская ленточка - символ новой тоталитарной идеологии РФ, в которой Латвия является "несостоявшимся государством"

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В Латвии партия VL-TB/LNNK подала в парламент поправки к закону, которые запрещают носить георгиевские ленточки на общественных мероприятиях, передает местное издание Delfi.

Политики говорят, что изначальное сентиментальное значение георгиевской ленточки оказалось в тени "чествования Российского империализма" и стала единым опознавательным знаком для тех, кто живет в информационном поле российской пропаганды. Также этот символ был опознавательным знаком террористических и бандитских группировок во время оккупации Крымского полуострова, заявили депутаты.

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Партия считает, что георгиевская ленточка стала символом новой тоталитарной идеологии России, в которой Латвия является "несостоявшимся государством" без прав на существование и определения своей судьбы.

В Украине такой запрет действует уже несколько лет. В этои году накануне 9 мая пограничники предупредили, что могут не пропускать в страну людей с георгиевскими лентами.

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Теги: Латвия, георгиевская лента
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