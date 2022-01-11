В Латвии задержаны два человека за подозрение в шпионаже на пользу России

В Латвии Служба государственной безопасности совместно со Службой военной разведки и безопасности задержали двух человек, подозреваемых в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой. Они якобы предоставляли ей секретную информацию, сообщает Delfi.

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Подозреваемые были задержаны еще в 2021 году в рамках двух уголовных процессов по статье шпионаж, отмечают работники разведки. По их данным, лица встречались с российской военной разведкой на территории РФ.

Первый человек вроде бы передавал информацию о боевых возможностях, работе национальных вооруженных сил, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО в Латвии. Следователи сообщают, что получили значительный объем доказательств, включая документы и носители информации.

30 декабря 2021 материалы дела передали в прокуратуру с требованием начать уголовное преследование.

Второй подозреваемый, по данным разведки, тоже сотрудничал с РФ на протяжении многих лет и предоставлял информацию, касающуюся военных интересов Кремля. Дополнительную информацию в пользу расследования в ведомстве не предоставляют.

Латвия, Литва и Эстония в апреле 2021 выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

В декабре 2021 года Сейм Латвии разрешил открыть дело против депутата, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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Марина Тищенко

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