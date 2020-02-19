В Литве хотят санкций для повара Путина из-за ЧВК Вагнера

Евгений Пригожин (скрин из видео)

Комитет по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы обратится в Министерство иностранных дел страны с просьбой предпринять меры для включения российского бизнесмена Евгения Пригожина и его имущества в санкционный список Евросоюза из-за связи с ЧВК Вагнера и вмешательство в избирательные системы. Об этом сообщает Delfi.

Председатель комитета Дайнюс Гайжаускас заявил, что Пригожин известен тем, что он близок к Кремлю, а также не только связан с ЧВК Вагнер, но и с "кибернетической безопасностью или вмешательством в избирательные системы": "Поэтому он должен оказаться в списке санкций ЕС".

Комитет пробовал выяснить, с какой целью в конце января в Вильнюсе приземлялся самолет, связываемый с Пригожиным. Было установлено, что самолет прибыл на ремонт, однако он не был проведен, поскольку против него применяются санкции Казначейского департамента США.

Компании бизнесмена Пригожина, которого связывают с президентом РФ Владимиром Путиным , обеспечивают питание для Кремля. В 2012 году Пригожин начал входить на рынок армии и милиции. Объем контрактов структур, прямо или косвенно связанных с ним, на конец 2012-го превышал 90 млрд рублей. Часть денег шла на ЧВК Вагнера, воевавшей в Украине, Сирии, Судане и ряде других стран.

во вмешательстве в выборы в США посредством финансирования "фабрики троллей". 16 февраля 2018 года США обвинили Пригожина

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