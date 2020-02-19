В Литве хотят санкций для повара Путина из-за ЧВК Вагнера

Комитет по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы обратится в Министерство иностранных дел страны с просьбой предпринять меры для включения российского бизнесмена Евгения Пригожина и его имущества в санкционный список Евросоюза из-за связи с ЧВК Вагнера и вмешательство в избирательные системы. Об этом сообщает Delfi.
Председатель комитета Дайнюс Гайжаускас заявил, что Пригожин известен тем, что он близок к Кремлю, а также не только связан с ЧВК Вагнер, но и с "кибернетической безопасностью или вмешательством в избирательные системы": "Поэтому он должен оказаться в списке санкций ЕС".
Комитет пробовал выяснить, с какой целью в конце января в Вильнюсе приземлялся самолет, связываемый с Пригожиным. Было установлено, что самолет прибыл на ремонт, однако он не был проведен, поскольку против него применяются санкции Казначейского департамента США.
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