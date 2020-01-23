В Литве инициируют вотум недоверия депутату из-за связей с РФ

Ирина Розова (фото - delfi.lt)

Парламентская оппозиция, ее члены из Комитета нацбезопасности и обороны, не дожидаясь окончания расследования, решили инициировать вотум недоверия депутату парламента Литвы Ирине Розовой из-за связей с Россией. Об этом сообщает Delfi.



"Не совсем понятно, о чем тут можно говорить, что касается госпожи Розовой, есть документ от 18 января 2018 года, который, по сути, стал публичным, все мы видим два конкретных, объективных момента, написанных черным по белому", - сказала социал-демократ Довиле Шакалене.

Она напомнила, что в присяге ясно сказано, что человек должен быть верен Литовскому государству. "Также ясно указано основание для ограничения доступа к секретной информации ДГБ. Эта формулировка звучит так: "лицо не является верным и лояльным Литовскому государству", - уточнила Шакалене.

