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06.05.2019, 11:36

В Литве началось досрочное голосование на президентских выборах

В Литве началось досрочное голосование на президентских выборах - Фото
Фото: delfi.lt

Граждане страны также голосуют сегодня на общенациональном референдуме

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Сегодня, 6 мая, в Литве стартовало досрочное голосование на президентских выборах. Досрочное голосование продлится до 10 мая, сообщает Delfi.

Главная избирательная комиссия уведомила граждан, что желающие проголосовать досрочно должны предъявить паспорт или идентификационную карту.

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День выборов - 12 мая, тогда избиратели могут голосовать только на своих участках. В этот день после 20:00 начнется подсчет голосов.

Досрочное голосование организовано для тех, кто 12-го по каким-либо причинам не сможет прийти на участки.

На пост президента Литвы претендуют 9 кандидатов: социал-демократ Витнис-Повилас Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, европарламентарий Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, депутат Миндаугас Пуйдокас, депутат Наглис Путейкис, премьер-министр Саулюс Сквернялис, консерватор Ингрида Шимоните, европарламентарий Вальдемар Томашевский.

Второй тур президентских выборов состоится вместе с выборами в Европарламент 26 мая.

Согласно результатам соцопросов, за неделю до выборов лидировала Шимоните – 26,2%, второе место занимал Науседа – 24,6%, третье – Сквернялис – 16,6%. Остальные кандидаты набирали не больше 5,5%.  

Сегодня граждане Литвы также голосуют на референдуме, на который вынесен вопрос введения двойного гражданства.

В январе у президента Литвы заявили, что страна-агрессор Россия может устроить кибератаки с целью повлиять на результаты президентских выборов в 2019 году. 

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Теги: выборы, Латвия, референдум
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