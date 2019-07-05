В Ливии арестовали россиян за попытку вмешательства в выборы

Саиф аль-Ислам Каддафи (фото - ЕРА)

Ливийские силы безопасности арестовали двух граждан России по подозрению в попытке повлиять на предстоящие выборы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы государственных прокуроров в Триполи.

Там говорится, что россияне были вовлечены в "организацию встречи" с Саифом аль-Исламом Каддафи, беглым сыном свергнутого ливийского диктатора и потенциальным кандидатом на выборах, который пользуется поддержкой некоторых должностных лиц в Москве.

МИД РФ заявил, что знает об этой информации и пытается ее проверить.

Ноутбуки и карты памяти, найденные у подозреваемых, свидетельствуют, что они работали на компанию, которая "специализируется на оказании влияния на выборы, которые должны состояться в нескольких африканских государствах", включая Ливию.

Один из ливийских чиновников сказал, что россияне дважды встречались с Саифом аль-Исламом. Они также признались в участии в кампании по оказанию влияния на выборы на Мадагаскаре, сказал он.

Трое ливийцев, в том числе сын министра иностранных дел эпохи Каддафи, также были арестованы.

Третий гражданин России покинул страну до того, как службы безопасности Ливии пришли с обыском в дом, где жили россияне.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что попытки России вмешиваться в украинский избирательный процесс будут мощнее перед парламентскими и местными выборами.