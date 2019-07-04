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04.07.2019, 17:40

Климкин: Россия попытается вмешаться в парламентские выборы

Климкин: Россия попытается вмешаться в парламентские выборы - Фото
Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Глава МИД считает, что Россия решила увеличить масштаб выдачи украинцам паспортов РФ, чтобы повлиять на выборы в Раду

Попытки России вмешиваться в украинский избирательный процесс будут мощнее перед парламентскими и местными выборами, а не президентскими. Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook

Глава МИД считает, что об этом свидетельствует желание РФ созвать Совет безопасности ООН по поводу украинского языкового закона за несколько дней до выборов в Раду, а также решение увеличить масштабы выдачи российских паспортов украинцам. 

Климкин добавил, что глава России Владимир Путин в интервью итальянским СМИ заявил, что в Украине "разгул неонацизма".

Ранее глава МИД "на пальцах" объяснил суть своей ссоры с президентом Владимиром Зеленским. Также он прокомментировал, почему Украина не будет звать наблюдателей ПАСЕ на выборы в Верховную Раду.

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Теги: выборы, парламент, павел климкин
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