Климкин: Россия попытается вмешаться в парламентские выборы

Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Попытки России вмешиваться в украинский избирательный процесс будут мощнее перед парламентскими и местными выборами, а не президентскими. Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook.

Глава МИД считает, что об этом свидетельствует желание РФ созвать Совет безопасности ООН по поводу украинского языкового закона за несколько дней до выборов в Раду, а также решение увеличить масштабы выдачи российских паспортов украинцам.

Климкин добавил, что глава России Владимир Путин в интервью итальянским СМИ заявил, что в Украине "разгул неонацизма".

Ранее глава МИД "на пальцах" объяснил суть своей ссоры с президентом Владимиром Зеленским. Также он прокомментировал, почему Украина не будет звать наблюдателей ПАСЕ на выборы в Верховную Раду.

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