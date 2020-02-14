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В Ливии погиб кадровый военный РФ, Кремль не признает - BBC

В Ливии погиб кадровый военный РФ, Кремль не признает - BBC - Фото
Глеб Мостовой (фото - Вконтакте)
14.02.2020, 15:21

Ранее Путин отрицал, что в ливийском конфликте участвуют кадровые российские военные

В России похоронили кадрового военного, который, по данным СМИ, погиб в Ливии, хотя на днях президент РФ Владимир Путин публично заявил, что Россия не участвует в разгоревшейся в этой стране гражданской войне.

Информацию о том, что в Оренбугскую область доставят тело погибшего в Ливии снайпера, опубликовало местное издание Оренград.

Русская служба ВВС узнала имя военного. Им оказался 27-летний Глеб Мостовой – житель Акбулакского района Оренбургской области, кадровый офицер российской армии. Его похороны организовывали военные совместно с полицией.

Журналисты агентства приехали в поселок Акбулак, где хоронили военного, но сотрудники МВД не пустили их на траурный митинг и потребовали покинуть населенный пункт. Журналистов ВВС вывезли в Оренбург.

Информацию о том, что Мостовой – не наемник, а именно кадровый военный, изданию подтвердил первый заместитель главы Акбулакского района Александр Осипович. Журналисты отметили, что люди, пришедшие на похороны, говорили, что Мостовой воевал также в Афганистане, Чечне, Сирии и Украине.

О том, что Мостовой делал в Ливии и как именно он погиб, военные районных чиновников не информировали. В Минобороны РФ также не комментируют эту информацию.

Русская служба ВВС отмечает, что об отправке российских военных в Ливию раньше ничего не сообщалось.

  • 25 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии на стороне сил Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара воюют две тысячи российских наемников из ЧВК Вагнера.
  • 11 января Путин заявил, что "если там (в Ливии, - ред.) и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства и денег от российского государства не получают".
СПРАВКА. В Ливии идет гражданская война. Главные стороны конфликта - признанное ООН правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке, который поддерживает генерал Халифа Хафтар. Именно на его стороне воюют российские наемники и, возможно, регулярные войска. Хафтар был одним из главных приближенных бывшего диктатора Муаммара Каддафи, но потом перешел в оппозицию к нему.
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Россия владимир путин ливия Глеб Мостовой
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