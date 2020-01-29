В Ливии убит наемник из РФ, воевавший на Донбассе - Радио Свобода

В Ливии убит российский наемник - 39-летний житель Санкт-Петербурга Владимир Скопинов, ранее участвовавший в войне на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. Об этом пишет Радио Свобода.
27 января информация о смерти россиянина по имени Владимир появилась в соцсетях, в посте о его гибели говорилось, что это второй россиянин, погибший в Ливии. 28 января в профиле члена так называемого Союза добровольцев Донбасса появился пост, в котором сообщалось о гибели "Володи" с позывным "Морпех". 29 января сообщение о гибели боевика появилось в сообществе Мемориал героев ДНР и ЛНР.
Вскоре в Twitter появились сообщения, из которых следует, что речь идет именно о Скопинове. Сравнение фотографий из удаленного аккаунта Скопинова во ВКонтакте, сохранившихся в интернете, и снимков в постах его знакомых подтверждает смерть боевика.
Как следует из фотографий в удаленном аккаунте Скопинова, до того, как стать наемником, он служил в 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты. Бойцы этой бригады воевали в Сирии, охраняя Пальмиру и участвуя в сопровождении до порта Тартус огнеметных систем Солнцепек во время их отправки в Россию после завершения активной фазы боевых действий против группировки Исламское государство и сирийской вооруженной оппозиции.
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