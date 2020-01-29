В Ливии убит наемник из РФ, воевавший на Донбассе - Радио Свобода

Скопинов (в центре) Фото: ВКонтакте.

В Ливии убит российский наемник - 39-летний житель Санкт-Петербурга Владимир Скопинов, ранее участвовавший в войне на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. Об этом пишет Радио Свобода.

27 января информация о смерти россиянина по имени Владимир появилась в соцсетях, в посте о его гибели говорилось, что это второй россиянин, погибший в Ливии. 28 января в профиле члена так называемого Союза добровольцев Донбасса появился пост, в котором сообщалось о гибели "Володи" с позывным "Морпех". 29 января сообщение о гибели боевика появилось в сообществе Мемориал героев ДНР и ЛНР.

Вскоре в Twitter появились сообщения, из которых следует, что речь идет именно о Скопинове. Сравнение фотографий из удаленного аккаунта Скопинова во ВКонтакте, сохранившихся в интернете, и снимков в постах его знакомых подтверждает смерть боевика.

Как следует из фотографий в удаленном аккаунте Скопинова, до того, как стать наемником, он служил в 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты. Бойцы этой бригады воевали в Сирии, охраняя Пальмиру и участвуя в сопровождении до порта Тартус огнеметных систем Солнцепек во время их отправки в Россию после завершения активной фазы боевых действий против группировки Исламское государство и сирийской вооруженной оппозиции.

В 2017 году в Сирии попал в засаду и был убит российский наемник из Сибири.

в Сирии попал в засаду и был убит российский наемник из Сибири. Во временно оккупированном Донецке 20 января 2020 года застрелили так называемого замкомандира "полка специального назначения внутренних войск МВД" террористической организации ДНР Алексея Кривулю (позывной Грин).

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