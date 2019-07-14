В Лондоне автомобиль въехал в толпу людей

В ночь на сегодня, 14 июля, в Лондоне автомобиль врезался в группу людей, которые покидали здание отеля. Об этом сообщают Sky News.
После наезда началась драка.
Пострадали семь человек, причем один мужчина получил перелом ноги и был доставлен в больницу.
Правоохранители задержали четырех мужчин после драки, а также по подозрению в попытке убийства - еще трех. Не уточняется, есть ли среди них водитель автомобиля, совершившего наезд.
Вместе с тем, полиция говорит, что инцидент не имеет отношения к терроризму.