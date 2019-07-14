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14.07.2019, 12:45

В Лондоне автомобиль въехал в толпу людей

В Лондоне автомобиль въехал в толпу людей - Фото
Фото: depositphotos.com

В ночь на сегодня автомобиль врезался в группу людей в одном из районов Лондона, пострадали семь человек

В ночь на сегодня, 14 июля, в Лондоне автомобиль врезался в группу людей, которые покидали здание отеля. Об этом сообщают Sky News.

После наезда началась драка.

Пострадали семь человек, причем один мужчина получил перелом ноги и был доставлен в больницу.

Правоохранители задержали четырех мужчин после драки, а также по подозрению в попытке убийства - еще трех. Не уточняется, есть ли среди них водитель автомобиля, совершившего наезд.

Вместе с тем, полиция говорит, что инцидент не имеет отношения к терроризму.

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Теги: происшествие, лондон, наезд
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