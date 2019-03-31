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31.03.2019, 18:09

В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих: четверо раненых

В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих: четверо раненых - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Двое пострадавших - в критическом состоянии

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В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих, ударив их в спину. Четверо пострадавших, двое из них – в критическом состоянии, передает Sky News.

Нападения, как уточняется, произошли в разное время в течение суток. Первая пострадавшая – 45-летняя женщина. Ее ранили около 19:00 прошлым вечером.

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Полиция обыскивает район Эдмонтона. По описаниям, нападавший – темнокожий,  худощавого телосложения и в темной одежде, возможно, с капюшоном.

5 и 6 марта в аэропортах Хитроу и лондонского Сити, на вокзале Ватерлоо, а также в Университете Глазго нашли пакеты со взрывчатками. Ответственность за них взяла на себя военизированная группировка Ирландская республиканская армия (ИРА).

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Теги: нападение, лондон
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