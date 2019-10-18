В Лондоне внук Назарбаева под кокаином покусал полицейских

Айсултан Назарбаев (фото - facebook.com/aisultannazarbayev26)

В Британии за сопротивление полиции к году тюрьмы условно приговорен Айсултан Назарбаев, 30-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает ВВС.

Также приговор предполагает испытательный срок, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Суд признал Назарбаева виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них.

По данным следствия, 5 июня Назарбаев, находясь под действием наркотиков, проник через балкон в квартиру девушки по имени Ксения Шевелева. При этом она утверждает, что не знает Назарбаева. Девушка нашла в ящике своего стола паспорт и кошелек Назарбаева, а в стиральной машине - его вещи.

После этого Назарбаев полез на крышу, походил там и спрыгнул на балкон другой женщины. Она и вызвала полицию. Однако мужчина отказался подчиниться правоохранителям, и они вынуждены были применить электрошокер, после чего Назарбаев оказал им сопротивление. По данным следствия, Назарбаев употреблял кокаин.

Обвинение заявило при этом, что представители Казахстана пытались замять дело.

19 марта Нурсултан Назарбаев добровольно сложил полномочия президента Казахстана.