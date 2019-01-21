Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.01.2019, 14:35

В Люксембурге общественный транспорт станет бесплатным

В Люксембурге общественный транспорт станет бесплатным - Фото
Фото: EPA

Пользование железнодорожным транспортом, автобусом и трамваем будет бесплатным в Люксембурге уже с 2020 года

Реклама
Реклама

В Люксембурге с 1 марта 2020 года весь общественный транспорт - железные дороги, автобусы и трамваи - станет бесплатным. Об этом сообщил министр по общественным работам страны Франсуа Бауш в понедельник, 21 января, передает Deutsche Welle.

Как отметил министр, эта мера - "изюминка в масштабной стратегии в сфере транспорта".

Реклама

Власти Люксембурга надеются, что бесплатный проезд в общественном транспорте позволит разгрузить автомобильные дороги. Ежедневно около 200 тысяч человек из Германии, Франции Бельгии ездят на работу в Люксембург.

Уже сейчас в Люксембурге государство субсидирует стоимость проезда в общественном транспорте почти на 90 процентов - на сумму в 491 млн евро в год.

Обеспечение полностью бесплатного проезда потребует дополнительных расходов в размере 40 млн евро в год. В правительстве герцогства отметили, что его инициатива продиктована также экологическими и социальными соображениями.

После реализации объявленной меры Люксембург, площадь которого сравнима с федеральной землей Саар, а население составляет 600 тысяч человек, станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.

Правда, на железной дороге бесплатным станет только проезд в вагонах второго класса, кто хочет ехать первым классом, будет по-прежнему платить полную стоимость билета.

17 января 2019 года в столице Бельгии произошла авария на мосту через канал Виллебрук, в результате которой временно приостановлено водное сообщение Брюсселя с другими городами.

Отправить:
Распечатать:
Теги: люксембург, проезд в транспорте
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 