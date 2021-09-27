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В Макрона бросили яйцо на выставке ресторанного бизнеса, нападавший задержан – видео

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 14:57
В Макрона бросили яйцо на выставке ресторанного бизнеса, нападавший задержан – видео - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Will Oliver/EPA)

Неизвестный бросил яйцо в президента Франции Эмманюэля Макрона во время выставки ресторанного бизнеса в Лионе. Об этом сообщает Lyon Mag.

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На видео, опубликованном изданием, на шестой секунде видно, как предмет, похожий на яйцо, попадает в плечо идущему в толпе Макрону.

Во время задержания сотрудниками службы безопасности молодой человек, атаковавший Макрона, выкрикнул "Да здравствует революция!"

По предварительной информации, в Макрона бросили именно яйцо, вероятно, вареное, поскольку оно не разбилось.

По словам бывших рядом репортеров, Макрон попросил подчиненных поговорить с нападавшим, чтобы понять его мотивы.

Денис Юдин
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нападение эмманюэль макрон яйцо
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