В Макрона бросили яйцо на выставке ресторанного бизнеса, нападавший задержан – видео

Неизвестный бросил яйцо в президента Франции Эмманюэля Макрона во время выставки ресторанного бизнеса в Лионе. Об этом сообщает Lyon Mag.

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На видео, опубликованном изданием, на шестой секунде видно, как предмет, похожий на яйцо, попадает в плечо идущему в толпе Макрону.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre – IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

Во время задержания сотрудниками службы безопасности молодой человек, атаковавший Макрона, выкрикнул "Да здравствует революция!"

По предварительной информации, в Макрона бросили именно яйцо, вероятно, вареное, поскольку оно не разбилось.

По словам бывших рядом репортеров, Макрон попросил подчиненных поговорить с нападавшим, чтобы понять его мотивы.

В 2017 году, когда Макрон баллотировался на пост главы государства, неизвестные бросили в него яйцом.

8 июня 2021 года мужчина ударил Макрона по лицу во время поездки президента Франции по стране.

Денис Юдин

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