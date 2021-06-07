В Малайзии запустили дроны для выявления людей с подозрением на коронавиурс

Полиция Малайзии начала использовать дроны для обнаружения людей с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает The Guardian.

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На фоне новой вспышки COVID-19 в Малайзии запустили беспилотные летательные аппараты, которые оснащены специальными инфракрасными датчиками. Они могут определять температуру людей на высоте до 20 метров и излучают красный свет, чтобы предупредить власти о выявлении человека с подозрением на COVID-19.

По данным портала Worldometers, по состоянию на 7 июня 2021-го в Малайзии, население которой составляет более почти 32 млн человек, подтвердилось 616 815 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Из них 526 809 человек выздоровели. Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 3378 жителей страны. За минувшие сутки, 6 июня, в Малайзии 6241 человек заболел коронавирусом, и 87 – умерли.

К концу мая 2021-го в Малайзии каждые сутки подтверждалось примерно по 9000 новых случаев.

На прошлой неделе власти ввели почти полную изоляцию на фоне новой вспышки коронавируса. Теперь только двум людям из каждой семьи разрешается выходить на улицу за покупками, для занятий спортом или для обращения за медицинской помощью недалеко от своего дома. Закрыты все школы и ТЦ.

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Оксана Житнюк

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