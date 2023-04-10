В Марселе после мощного взрыва обрушился четырехэтажный дом. Найдены уже два тела – видео

Спасатели нашли два тела в развалинах здания во французском Марселе, которое рухнуло вчера, 9 апреля, около 23:40, после мощного взрыва. Около шести человек остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает France 24.

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В воскресенье вечером местный прокурор Доминик Лоуренс сообщил журналистам, что восемь человек "не отвечают на телефонные звонки".

Пять человек из соседних зданий получили легкие травмы.

Причина взрыва на этот момент еще не установлена, но следователи рассматривают версию утечки газа.

"Я спала, и был такой сильный взрыв, от которого сотряслась комната. Я проснулась, как будто видела сон", — сказала Саверия Монье, которая живет на улице недалеко от места происшествия в районе Ла-Плен.

"Мы очень быстро почувствовали сильный запах газа, который распространился вокруг, мы все еще чувствовали его сегодня утром", — добавила она.

Заместитель мэра города Янник Оганесян сообщил журналистам на месте происшествия, что "сегодня утром к нам обратились несколько свидетелей, которые сообщили о подозрительном запахе газа".

Два здания рядом с разрушенным домом серьезно повреждены, одно рухнуло позже в день взрыва, спасатели не пострадали.

Почти 200 жителей эвакуированы, 50 нуждались в срочном переселении.

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Вадим Ребрина

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