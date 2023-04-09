Бойцы территориальной обороны проехались по Бахмуту и показали, как выглядит город, в котором уже долгие месяцы продолжаются самые ожесточенные бои на фронте. Кадры из Бахмута сняли военнослужащие Отдельной бригады территориальной обороны города Харькова.

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Боец 228-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады сил ТрО прокомментировал: "Город на любителя. Очень шумный".

На обнародованных кадрах – разбитый боями город, постоянные взрывы, а вдоль дороги можно увидеть сожженную и разбитую военную технику и гражданские авто.

В вечерней сводке 9 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город, продолжаются ожесточенные бои. В течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. ВСУ отбили около 20 вражеских атак.

7 апреля спикер ВСУ Череватый заявил, что россиянам не удается добиться стратегического успеха в Бахмуте, но ситуация там сложная.

В Минобороны объяснили, как принимаются решения по Бахмуту: этому предшествует тщательный мониторинг, анализ ситуации, прогноз действий противника, а также оценка возможности ВСУ.

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Оксана Житнюк

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