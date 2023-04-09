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Постоянные взрывы и "кладбище" техники у обочин: бойцы ТрО показали видео из Бахмута видео

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 20:34
Видео: ТрО
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Бойцы территориальной обороны проехались по Бахмуту и показали, как выглядит город, в котором уже долгие месяцы продолжаются самые ожесточенные бои на фронте. Кадры из Бахмута сняли военнослужащие Отдельной бригады территориальной обороны города Харькова.

Боец 228-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады сил ТрО прокомментировал: "Город на любителя. Очень шумный".

На обнародованных кадрах – разбитый боями город, постоянные взрывы, а вдоль дороги можно увидеть сожженную и разбитую военную технику и гражданские авто.

В вечерней сводке 9 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город, продолжаются ожесточенные бои. В течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. ВСУ отбили около 20 вражеских атак.

Смотрите также: Под Бахмутом артиллеристы 45 бригады ВСУ уничтожили БМП и склад боеприпасов россиян – видео

Оксана Житнюк
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войнабахмутТрО
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