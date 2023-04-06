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В Минобороны объяснили, как принимаются решения по обороне Бахмута

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 15:42
В Минобороны объяснили, как принимаются решения по обороне Бахмута - Фото
Ганна Маляр (Фото: Facebook Ганни Маляр)

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, как принимаются оперативные решения по обороне Бахмута, и что стоит по словам "продолжаются бои". Она подчеркнула, что все решения принимаются после мониторинга, анализа ситуации, прогнозов действия оккупантов и оценки возможностей украинских сил.

"Боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации", – подчеркнула Маляр.

По ее словам, оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7, а штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям. Руководствуясь полученными данными, штабы прогнозируют возможные угрозы и действия россиян.

Маляр отметила, что оперативную информацию и аналитику "непрерывно" докладывают командованию группировки войск "Хортица", отвечающей за Бахмутское направление.

"Командование на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки наших возможностей принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям. То есть когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" – так и есть", – добавила она.

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Оксана Житнюк
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бахмут Анна Маляр война
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