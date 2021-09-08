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В МЧС РФ соврали об обстоятельствах гибели бывшего охранника Путина – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 19:55
В МЧС РФ соврали об обстоятельствах гибели бывшего охранника Путина – росСМИ - Фото
Евгений Зиничев (Фото - МЧС РФ)

Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев погиб во время посещения туристического объекта, а не в ходе учений, как ранее сообщали в МЧС РФ. Об этом со ссылкой на источники сообщили ряд российских СМИ.

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Источник RTVI сообщил, что после инспекции учений в Норильске Зиничев отправился осмотреть местную достопримечательность — водопад Китабо-Орон. Водопад расположен на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника.

О том ,что инцидент произошел на водопаде, сообщил также источник РБК.

Источник Тайги говорит, что министр полетел на озеро Лама примерно в 120 километрах от Норильска. Это одна из достопримечательностей Красноярского края, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей, отмечает издание.

Ранее росСМИ сообщали со ссылкой на источник в МЧС РФ, что Зиничев погиб, якобы пытаясь спасти 63-летнего режиссера Александра Мельника, много лет сотрудничавшего с МЧС.

Источник издания Readovka утверждает, что все произошло наоборот – режиссер пытался спасти сорвавшегося в пропасть министра.

55-летний генерал армии РФ Зиничев ранее служил в КГБ, а с 2006-го по 2015-й работал в личной охране Владимира Путина.

На сайте Кремля говорится, что для Путина гибель Зиничева "невосполнимая личная утрата".

Сегодня в МЧС РФ сообщили, что министр погиб, "находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека". 

Вадим Ребрина
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владимир путин Евгений Зиничев
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