В мексиканском штате запретили продавать детям сладости и газированные напитки

Таким образом власти штата решили бороться с ожирением у детей и снизить заболеваемость коронавирусом

В мексиканском штате Оахака власти запретили продавать детям сладкие газированные напитки и "вредную" еду. Этот запрет должен стать мерой, направленной на профилактику ожирения у детей, сообщает The Guardian.

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Изначально власти штата предлагали штрафовать или даже закрывать магазины по продаже сладких напитков, чипсов, шоколадок и прочей высококалорийной, но не слишком полезной еды. Но в итоге решили просто остановиться на запретах, приравняв продажу таких продуктов к реализации сигарет и алкоголя.

Правительство Мексики не исключает, что высокий рост заболеваемости коронавирусом в стране может быть связан, в том числе, и с тем, чем питаются местные жители. По мнению властей, вредные привычки могут усугублять течение болезни или делать людей более восприимчивыми к заражению.

Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль назвал безалкогольные сладкие напитки "ядом в бутылках" и объявил, что, по его мнению, именно они стали причиной смерти более 40 000 человек, которые страдали ожирением, диабетом и гипертонией.

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Дарья Мостовая

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