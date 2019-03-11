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11.03.2019, 08:58

В Мексике остановили автобус и похитили около 20 пассажиров

В Мексике остановили автобус и похитили около 20 пассажиров - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

По каким критериям злоумышленники отбирали людей, не уточняется

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10 марта примерно в полдень в мексиканском штате Тамаулипас неподалеку от Монтеррея вооруженные неизвестные остановили пассажирский автобус и похитили почти два десятка человек. Об этом пишет со ссылкой на свои данные местная газета El Universal.

На одной из дорог около городка Пало-Бланко автобус заблокировали два грузовика, после чего вооруженные нападавшие вывели из него 19 пассажиров, погрузили их в свои автомобили и уехали.

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На рейсе был 41 пассажир.

Правоохранители пока не дают никакой информации об инциденте, отмечает издание.

Пало-Бланко на карте страны:

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Теги: Мексика, похищение, автобус, Тамаулипас
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