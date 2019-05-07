В Мексике разбился самолет: погибли 13 человек

5 мая на северо-востоке Мексики пассажирский самолет Bombardier Challenger 601 потерпел крушение. Об этом сообщает Milenio.
На борту самолета находились три человека экипажа и 10 пассажиров, по предварительной информации, они погибли.
Секретариат общественной безопасности штата Коауила уточнил, что самолет выполнял рейс из американского города Лас-Вегас в Монтеррей и пропал с радаров.
Самолет упал в труднодоступном месте горного района.
6 мая сообщалось, что частный пассажирский самолет Cessna 182 в канадской провинции Британская Колумбия потерпел крушение, погибли три человека.