В Мексике разбился самолет: погибли 13 человек

Фото: ЕРА

5 мая на северо-востоке Мексики пассажирский самолет Bombardier Challenger 601 потерпел крушение. Об этом сообщает Milenio.

На борту самолета находились три человека экипажа и 10 пассажиров, по предварительной информации, они погибли.

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Секретариат общественной безопасности штата Коауила уточнил, что самолет выполнял рейс из американского города Лас-Вегас в Монтеррей и пропал с радаров.



Самолет упал в труднодоступном месте горного района.

6 мая сообщалось, что частный пассажирский самолет Cessna 182 в канадской провинции Британская Колумбия потерпел крушение, погибли три человека.