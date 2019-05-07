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07.05.2019, 09:09

В Мексике разбился самолет: погибли 13 человек

В Мексике разбился самолет: погибли 13 человек - Фото
Фото: ЕРА

Жертвами аварии стали 13 человек

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5 мая на северо-востоке Мексики пассажирский самолет Bombardier Challenger 601 потерпел крушение. Об этом сообщает Milenio.

На борту самолета находились три человека экипажа и 10 пассажиров, по предварительной информации, они погибли.

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Секретариат общественной безопасности штата Коауила уточнил, что самолет выполнял рейс из американского города Лас-Вегас в Монтеррей и пропал с радаров.

Самолет упал в труднодоступном месте горного района.

6 мая сообщалось, что частный пассажирский самолет Cessna 182 в канадской провинции Британская Колумбия потерпел крушение, погибли три человека.

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Теги: Мексика, самолет, крушение, Bombardier Challenger 601
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