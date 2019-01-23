В МИД РФ ответили на требование США уничтожить новые ракеты

Сергей Рябков (скриншот из видеозаписи)

Требование США уничтожить все ракеты 9М729, которые вызывают у Вашингтона подозрения в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), является абсолютно неприемлемым для России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщают российские пропагандистские РИА Новости.

Рябков отметил, что на переговорах в Женеве 15 января по тематике Договора о ракетах средней и меньшей дальности делегация США потребовала от России уступок, "предполагающих проверяемое уничтожение всех ракет 9М729, их пусковых установок и вспомогательного оборудования".

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"Разумеется, такой подход не имеет ничего общего с добросовестной попыткой выйти на устраивающие обе стороны развязки и абсолютно неприемлем для нас по своей сути и содержанию. Вашингтону об этом прекрасно известно", - подчеркнул Рябков.

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21 января 2019 года представитель США по разоружению Роберт Вуд заявил, что Россия должна в кратчайшие сроки уничтожить запасы баллистических крылатых ракет типа 9М729, существование которых является прямым нарушением договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России.

В феврале США заявили, что РФ создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе. Россия отрицает обвинения.