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21.01.2019, 13:43

США: Россия должна достоверно уничтожить все свои ракеты SSC-8

США: Россия должна достоверно уничтожить все свои ракеты SSC-8 - Фото
Роберт Вуд (фото - ЕРА)

Только так РФ сможет вернуться в рамки договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, сказал представитель США по разоружению Роберт Вуд

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Россия должна в кратчайшие сроки уничтожить запасы баллистических крылатых ракет типа 9М729, существование которых является прямым нарушением договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявил Конференции по разоружению профильный посол США Роберт Вуд, пишет агентство Reuters.

"К сожалению, Соединенные Штаты все чаще видят, что России нельзя доверять в выполнении ее обязательств по контролю над вооружениями, и что ее принудительные и злонамеренные действия по всему миру усилили напряженность", - сказал он.

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По словам Вуда, Кремль "должен достоверно уничтожить" все ракеты SSC-8 (название по классификации НАТО, - ред.), пусковые установки для них и все соответствующее оборудование.

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Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России.

В феврале США заявили, что РФ создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе. Россия отрицает обвинения.

В феврале истечет двухмесячный срок, который Вашингтон дал Москве на приведение доказательств приверженности ДРСМД.

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Теги: ДРСМД, роберт вуд
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