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26.12.2018, 08:59

Ядерный договор Рейгана-Горбачева: Берлин против ракет в Германии

Ядерный договор Рейгана-Горбачева: Берлин против ракет в Германии - Фото
Хайко Маас (фото - Getty Images)

Договор запрещает Вашингтону и Москве иметь наземные баллистические ракеты и крылатые ракеты с радиусом поражающего действия от 500 до 5500 километров

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Если договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который 30 лет назад заключили Москва и Вашингтон, все-таки будет разорван, Берлин не даст разместить в Германии ракеты с ядерными боеголовками. Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в интервью агентству dpa, пишет Deutsche Welle.

По его словам, Европа "не должна превратиться в арену дебатов о наращивании вооружений", так как это "будет ошибочной реакцией" на разрыв договора.

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Руководитель МИД ФРГ уверен, что размещение ракет средней дальности вызовет у него на родине "большое недовольство".

"Логика наращивания вооружений уходит корнями в холодную войну. Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы сегодняшнего дня", - подчеркнул глава германского внешнеполитического ведомства.

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В 1987 году США и СССР договорились не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

США неоднократно обвиняли РФ в нарушении ДРСМД. Еще в феврале 2017 года Вашингтон заявил, что Россия создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе. Осенью 2017-го Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора, а в октябре 2018-го принял решение о выходе США из него.

5 декабря США выдвинули РФ ультиматум: Штаты выйдут из договора, если Москва в течение ближайших 60 дней не вернется к выполнению условий соглашения. В РФ заявляют, что не нарушают ракетный договор (якобы их ракеты летят на 498 км, а не на запрещенные 500 км), и обвиняют в этом США за размещение комплексов ПРО в Румынии.

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Теги: Хайко Маас, ДРСМД, геополитика, нато, ядерное оружие, мид фрг
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