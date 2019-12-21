В Минске на акцию за интеграцию с РФ никто не пришел: фото

Фото: svaboda.org

В Минске на акцию в поддержку интеграции Беларуси с Россией, которая должна была состояться вчера, 20 декабря, на Октябрьской площади никто не пришел. Об этом сообщает Радио Свобода.

Акция должна была начаться в 12:00, но к этому времени на площади были только журналисты.

Издание отмечает, что обращение от имени руководителей "левопатриотичных общественных объединений Беларуси, которые создают координационный совет "Единство" в Администрацию президента было направлено еще 11 декабря. .

Один из подписантов заявки - организатор акций "Бессмертный полк" в Минске Валерий Драко.

По телефону он сообщил журналисту издания, что акция не состоится, так как организаторы якобы не успели подать заявление в исполком.

20 декабря в Минске состоялась акция протеста против углубления интеграции Беларуси с Россией, в которой приняли участие более тысячи человек.