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В Минске на акцию за интеграцию с РФ никто не пришел: фото

В Минске на акцию за интеграцию с РФ никто не пришел: фото - Фото
Фото: svaboda.org
21.12.2019, 15:11

Акция должна была начаться вчера в 12:00, но к этому времени на площади были только журналисты

В Минске на акцию в поддержку интеграции Беларуси с Россией, которая должна была состояться вчера, 20 декабря, на Октябрьской площади никто не пришел. Об этом сообщает Радио Свобода.

Акция должна была начаться в 12:00, но к этому времени на площади были только журналисты.

Издание отмечает, что обращение от имени руководителей "левопатриотичных общественных объединений Беларуси, которые создают координационный совет "Единство" в Администрацию президента было направлено еще 11 декабря. .

Один из подписантов заявки - организатор акций "Бессмертный полк" в Минске Валерий Драко.

По телефону он сообщил журналисту издания, что акция не состоится, так как организаторы якобы не успели подать заявление в исполком.

20 декабря в Минске состоялась акция протеста против углубления интеграции Беларуси с Россией, в которой приняли участие более тысячи человек.

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беларусь рф минск интеграция
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