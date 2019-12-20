Больше тысячи белорусов протестуют против интеграции с РФ: видео

В Минске более тысячи человек собрались на площади Независимости для участия в акции протеста против углубления интеграции Беларуси с Россией. Об этом сообщает Радио Свобода.

Милиция призывала людей разойтись, так как акция не была санкционирована. В то же время, по данным издания, милиционеры никого не задерживали.

Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина к этому времени уже закончилась, отмечает издание. Нерешенными остались три вопроса, касающиеся газовой, нефтяной и налоговой сфер.

"Сегодня день чекиста. В этот день Путин и Лукашенко собрались в Питере делить Беларусь. Пусть не думают, что они празднуют свою победу", - сказал на митинге белорусский оппозиционер Павел Северинец.

Протестующие обещают завтра продолжение акции.

Первые протесты в Беларуси против углубления интеграции с РФ прошли 7 декабря.

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