UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Молдове лидера пророссийской партии, олигарха Шора приговорили к 15 годам тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 13:05
В Молдове лидера пророссийской партии, олигарха Шора приговорили к 15 годам тюрьмы - Фото
Илан Шор (Скриншот видео)

Суд в Молдове заочно приговорил беглого олигарха, лидера пророссийской партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщила в Facebook президент страны Майя Санду.

"Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, и его имущество будет конфисковано. Такое решение сегодня приняла Апелляционная палата", – написала Санду.

Суд обязал Шора вернуть в госбюджет Молдовы более 5,2 миллиарда леев (около $288 млн).

Шор назвал решение незаконным.

"Сегодняшнее решение Апелляционной палаты незаконно, оно было принято под давлением и в нарушение всех правовых норм", – написал он в Telegram и добавил, что "не собирается подчиняться" этому решению суда.

Адвокаты Шора обжалуют решение Апелляционной палаты Кишинева в Высшей судебной палате Молдовы, сообщает Newsmaker.

СПРАВКА. Илан Шор – пророссийский молдавский политик, партия которого организует протесты против действующей проевропейской власти в Молдове. В 2015 году его приговорили по делу о "краже миллиарда" к семи с половиной годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег. Суд постановил, что приговор не вступит в силу, пока не станет окончательным. Дело находилось на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинева. Судебные слушания неоднократно откладывали. В 2019 году, после ухода из власти Демократической партии Молдовы, Шор покинул страну. По некоторым данным, он находится в Израиле.

Дело "о краже миллиарда евро" из трех молдавских банков – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank – начали расследовать в конце ноября 2014 года. В деле фигурировали экс-президент Нацбанка Молдовы Дорин Дрэгуцану и его заместитель – их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег в пользу преступной организации, возглавляемой экс-главой Демпартии Владимиром Плахотнюком.

Читайте также: Путин хочет использовать Молдову против Украины, как он использует Беларусь – Санду

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Молдова илан шор
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 