В Молдове лидера пророссийской партии, олигарха Шора приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд в Молдове заочно приговорил беглого олигарха, лидера пророссийской партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщила в Facebook президент страны Майя Санду.

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"Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, и его имущество будет конфисковано. Такое решение сегодня приняла Апелляционная палата", – написала Санду.

Суд обязал Шора вернуть в госбюджет Молдовы более 5,2 миллиарда леев (около $288 млн).

Шор назвал решение незаконным.

"Сегодняшнее решение Апелляционной палаты незаконно, оно было принято под давлением и в нарушение всех правовых норм", – написал он в Telegram и добавил, что "не собирается подчиняться" этому решению суда.

Адвокаты Шора обжалуют решение Апелляционной палаты Кишинева в Высшей судебной палате Молдовы, сообщает Newsmaker.

СПРАВКА. Илан Шор – пророссийский молдавский политик, партия которого организует протесты против действующей проевропейской власти в Молдове. В 2015 году его приговорили по делу о "краже миллиарда" к семи с половиной годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег. Суд постановил, что приговор не вступит в силу, пока не станет окончательным. Дело находилось на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинева. Судебные слушания неоднократно откладывали. В 2019 году, после ухода из власти Демократической партии Молдовы, Шор покинул страну. По некоторым данным, он находится в Израиле. Дело "о краже миллиарда евро" из трех молдавских банков – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank – начали расследовать в конце ноября 2014 года. В деле фигурировали экс-президент Нацбанка Молдовы Дорин Дрэгуцану и его заместитель – их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег в пользу преступной организации, возглавляемой экс-главой Демпартии Владимиром Плахотнюком.

В декабре 2022 Великобритания внесла в санкционный список молдавских олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора.

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Наталія Медведєва

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