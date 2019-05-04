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04.05.2019, 17:00

В Монголии объявлен карантин из-за смертей от бубонной чумы

В Монголии объявлен карантин из-за смертей от бубонной чумы - Фото
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Мужчина и женщина заразились, предположительно, после употребления в пищу мяса сурка

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Власти Монголии подтвердили информацию о смерти мужчины и женщины предположительно от бубонной чумы в провинции Баян-Улгий. Об этом сообщает The Siberian Times.

"Предварительные результаты экспертиз показывают, что бубонная чума, вероятно, стала причиной смерти двух человек", - сказали в отделе по чрезвычайным ситуациям Баян-Улгий.

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В провинции объявлен "неопределенный карантинный период" для предотвращения распространения заболевания.

Сотрудники службы скорой помощи в защитной одежде осматривают пассажиров всех рейсов, прибывающих в столицу Монголии Улан-Батор из провинции Баян-Углий. Некоторых из них помещают в больницу для дополнительных исследований.

Также введено временное ограничение на въезд и выезд из страны. Граница с РФ будет закрыта до 5 мая.

Местные медики говорят, что 38-летний мужчина умер 27 апреля, а его беременная 37-летняя жена - три дня спустя. Четверо детей в возрасте от двух до 13 лет остались сиротами.

По данным чиновника системы здравоохранения страны, мужчина заразился, предположительно, после употребления в пищу мяса сурка, хотя охота на них в Монголии запрещена. Как сообщается, женщина также ела зараженное мясо.

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Теги: инфекция, монголия, чума
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