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15.03.2019, 16:51

В Москве из окна 30 этажа офиса Газпрома выпал мужчина

В Москве из окна 30 этажа офиса Газпрома выпал мужчина - Фото
Газпром

По словам источника, погибший работал ведущим техническим специалистом

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В Москве из окна 30 этажа офиса компании Газпром выпал мужчина. Он скончался от полученных травм, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, мужчина работал ведущим техническим специалистом.

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На месте происшествия работает полиция.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили агентству факт происшествия, не уточнив других подробностей.

На днях Газпром экспорт сообщила властям Болгарии о планах прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года.

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Теги: газпром, самоубийство, чиновник
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