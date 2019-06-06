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06.06.2019, 17:56

В Москве найден мертвым экс-финансист службы бункеров Путина

В Москве найден мертвым экс-финансист службы бункеров Путина - Фото
Сергей Лавров и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Андрей Кудряшов погиб в результате падения с высоты

В Москве найден мертвым уволенный 31 мая экс-начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства РФ. Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на источники и близкие к Главному управлению специальных программ (ГУСП) президента России. 

Отмечается, что тело 55-летнего Андрея Кудряшова было обнаружено днем 5 июня во дворе 15-этажного жилого дома на Окружной улице в Москве.

По словам источника в ГУ МВД по Москве, Кудряшов скончался от травм, полученных в результате падения с высоты.

По информации источника, близкого к ГУСП, в службе будет проведена служебная проверка.

Сообщается, что в начале апреля ФСБ РФ провела обыски в юридическом отделе одной из воинских частей, входящих в состав Службы спецобъектов. ФСБ изъяла документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с подмосковным поселком. По версии следствия, в результате межевания было похищено 35 га земли.

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России. Главным управлением специальных программ Путина руководит Александр Линец.

9 мая в России упал на трассе с мотоцикла и умер прокремлевский главред радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко. 

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Теги: владимир путин, смерть
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