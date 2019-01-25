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25.01.2019, 12:19

В Москве неизвестные подожгли школьника

В Москве неизвестные подожгли школьника - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным полиции, 15-летнего ученика школы госпитализировали с ожогами 98% тела

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Сегодня неизвестные подожгли школьника на западе Москвы. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Школьника госпитализировали с ожогами 98% тела.

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"От дома по улице Берзарина госпитализирован в реанимацию 15-летний ученик девятого класса с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами 3-4 степени 98% тела. Потерпевший сообщил, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли", - сказал источник в правоохранительных органах.

По факту происшествия проводится проверка.

В ночь на 23 ноября в Харькове неизвестные забросали коктейлями Молотова дом одного из бывших лидеров Восточного корпуса Игоря Пушкарева. 

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Теги: Москва, школьник, ожоги, подожгли
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