В Москве убили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ

Пистолет (фото - pixabay.com)

В Москве застрелили руководителя центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее агентство сообщало о стрельбе на улице Академика Анохина. Были ранены два человека, оба они мертвы.

В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

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