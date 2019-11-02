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В Москве убили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ

В Москве убили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ - Фото
Пистолет (фото - pixabay.com)
02.11.2019, 21:04

По предварительной информации, в результате стрельбы погибли два человека

В Москве застрелили руководителя центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее агентство сообщало о стрельбе на улице Академика Анохина. Были ранены два человека, оба они мертвы.

В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

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Москва экстремизм мвд Ибрагим Эльджаркиев
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