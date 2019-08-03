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В Москве уже более 800 задержанных на акции за честные выборы

В Москве уже более 800 задержанных на акции за честные выборы - Фото
Фото: ЕРА
03.08.2019, 22:59

Причина задержаний, озвученная российской полицией, – "различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве"

В Москве на акции за честные выборы в Мосгордуму силовики задержали уже 828 человек. Об этом сообщает ОВД-Инфо в Twitter.

Полиция Москвы заявляет о задержании "около 600 человек". Причина – "различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве", сообщает Интерфакс.

По официальным данным МВД РФ, участие в митинге приняли около 1500 человек.

По словам детского омбудсмена Москвы Евгения Бунимовича, на акции задержаны семеро подростков, один из них - иногородний. Об этом сообщает Эхо Москвы.

Также, по информации ТАСС, задержан председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин.

Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров написал открытое письмо министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, в котором заявил, что ФРГ ответственна за продолжающуюся внешнюю агрессию режима Владимира Путина и нарушения прав человека внутри России

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Москва выборы задержания оппозиция
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