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В Москве "выпал из окна" еще один сторонник агрессии против Украины

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2021, 17:33
В Москве
Егор Просвирнин (Фото: Sporg)

В Москве выпал из окна многоэтажного дома и разбился российский блогер-экстремист, основатель сайта Спутник и погром Егор Просвирнин. Об этом сообщают росСМИ.

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Сегодня утром Просвирин выпал голым из окна дома на Тверском бульваре и умер до приезда скорой помощи. Некоторые очевидцы утверждали, что в руках у погибшего был нож.

Тело 35-летнего пропагандиста опознали родственники.

Просвирнин, по кличке "Егор Погром", был основателем и главным редактором националистского проекта Спутник и погром, который в 2014 году "прославился" тем, что поддержал террористов на Донбассе.

Пропагандист "русского мира" собрал для боевиков деньги, купил для них БТР и получил благодарность террориста Игоря Стрелкова.

  • 5 ноября в Берлине "выпал из окна" российский дипломат, который мог работать на ФСБ и быть свидетелем казней.
Наталия Медведева
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