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В Берлине "выпал из окна" дипломат России. Он мог работать на ФСБ и быть свидетелем казней

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 14:37
В Берлине
Кирилл Жало, крайний справа (фото - The Insider)

В Берлине погиб российский дипломат Кирилл Жало, который на самом деле мог работать на ФСБ России и является сыном главы управления ФСБ, ответственного за внесудебные казни российских активистов и журналистов. Об этом сообщает The Insider.

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По данным Der Spiegel (партнеров издания), мертвого дипломата обнаружили под окнами российского посольства в Берлине утром 19 октября. Реанимировать его не смогли. Из-за дипломатического статуса расследовать смерть в Германии было невозможно – и тело на следующий день репатриировали. Посольство РФ заявило Der Spiegel, что это был несчастный случай, и от дальнейших комментариев отказалось "по этическим соображениям".

The Insider отмечает, что неизвестно – был ли дипломат мертв до падения. Однако версия о суициде кажется маловероятной, поскольку здание посольства – четырехэтажное. Источники Der Spiegel в немецкой разведке сообщили, что погибший на самом деле был офицером ФСБ РФ и связан с высокопоставленным генералом этой спецслужбы.

На основе открытых источников The Insider и Bellingcat установили: его звали Кирилл Жало, он был сыном генерал-лейтенанта Алексея Жало, который возглавляет Управление по защите конституционного строя ФСБ, ответственного за внесудебные казни активистов и журналистов, в том числе за отравления оппозиционеров Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы.

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Журналисты обнаружили в базе регистрации автомобилей, что Кирилл Жало был зарегистрирован вместе с отцом по одному адресу в Москве и ранее – в Ростове-на-Дону. Также кэшированные данные Google указывают, что с 1 по 4 ноября из дипломатического списка МИД Германии был удален второй секретарь посольства РФ Кирилл Жало.

The Insider также отмечает, что Жало-младший был переведен в Берлин из Вены 19 июня 2019-го, за два месяца до убийства в столице Германии ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили. Ранее журналисты сообщали, что киллер Вадим Красиков перед убийством регулярно посещал офис антитеррористического центра ФСБ, подчиняющегося Второй службе, замглавы которой является Жало-старший.

Журналисты не исключают, что перевод Жало-младшего в Берлин мог быть совпадением, однако немецкие прокуроры подчеркивали: киллер Красиков не мог действовать без поддержки на местах, поскольку прибыл из Варшавы лишь за несколько часов до убийства Хангошвили.

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Марк Сировой
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